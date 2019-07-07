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РИА Новости

В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
Автором резолюции "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью" выступил член российской делегации депутат Госдумы Артем Туров.
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Резолюция предлагала обратить внимание на необходимость последовательной и решительной борьбы с проявлениями расизма, агрессивного национализма, экстремизма, неонацизма и связанной с ними нетерпимостью и твердого отказа от любых попыток их оправдания, особенно на высшем политическом уровне.
В документе предлагалось осудить сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках, а также призвать делегации государств — участников ОБСЕ активно противодействовать актам героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации "Ваффен СС".
Резолюцию встретили серьезной критикой, в первую очередь делегаций Украины и Литвы. При подведении итогов против проголосовали 25 человек, 11 — за, 13 воздержались.
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"Нюрнберг наизнанку"

В России раскритиковали решение ассамблеи ОБСЕ. Автор документа депутат Туров заявил, что ряд делегаций идет на поводу русофобски настроенных стран и голосует против российских инициатив, не погружаясь в их суть.
Парламентарий отметил, что ранее на круглом столе в рамках ПА ОБСЕ поддержали российскую инициативу о создании должности спецпредставителя организации по борьбе с неонацизмом. Теперь российская делегация планирует подготовить соответствующее предложение и официально направить его в ассамблею.
По мнению главы российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически одобряет возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, отвергая очевидные факты и закрывая глаза на происходящее.
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Он отметил, что, принимая "никому не нужные и ничего не способные изменить" резолюции Грузии и Украины, Парламентская ассамблея ОБСЕ отдаляется от решения реальных проблем, превращаясь в сцену для русофобских выступлений.
"Вообще, то, что происходит сегодня в ПА ОБСЕ, напоминает какое-то сюрреалистичное кино, Нюрнберг наизнанку. То же самое наблюдалось в Европе в 1938-39 годах, когда фашистская Германия поднялась и окрепла на фоне молчаливого согласия соседей. Это очень опасная тенденция", — добавил он.
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ОБСЕРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россия ответит им отправкой ещё 55 млн евриков,, в добавку к тем 33млн чтобы было на что нас опускать и топтать!
7 июля, 15:26
sspindelman
35302418
Менять надо руководящий состав страны напрочь (который находится вокруг Путина).... обязательно.Иначе через определённое время увидим подобие 1917 года.
7 июля, 15:58
aleksandr63s2
23201029
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