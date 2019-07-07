В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.

Автором резолюции "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью" выступил член российской делегации депутат Госдумы Артем Туров.

Резолюция предлагала обратить внимание на необходимость последовательной и решительной борьбы с проявлениями расизма, агрессивного национализма, экстремизма, неонацизма и связанной с ними нетерпимостью и твердого отказа от любых попыток их оправдания, особенно на высшем политическом уровне.

В документе предлагалось осудить сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках, а также призвать делегации государств — участников ОБСЕ активно противодействовать актам героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации "Ваффен СС".

Резолюцию встретили серьезной критикой, в первую очередь делегаций Украины и Литвы. При подведении итогов против проголосовали 25 человек, 11 — за, 13 воздержались.

"Нюрнберг наизнанку"

В России раскритиковали решение ассамблеи ОБСЕ. Автор документа депутат Туров заявил, что ряд делегаций идет на поводу русофобски настроенных стран и голосует против российских инициатив, не погружаясь в их суть.

Парламентарий отметил, что ранее на круглом столе в рамках ПА ОБСЕ поддержали российскую инициативу о создании должности спецпредставителя организации по борьбе с неонацизмом. Теперь российская делегация планирует подготовить соответствующее предложение и официально направить его в ассамблею.

По мнению главы российской делегации вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Парламентская ассамблея ОБСЕ фактически одобряет возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, отвергая очевидные факты и закрывая глаза на происходящее.

Он отметил, что, принимая "никому не нужные и ничего не способные изменить" резолюции Грузии и Украины, Парламентская ассамблея ОБСЕ отдаляется от решения реальных проблем, превращаясь в сцену для русофобских выступлений.