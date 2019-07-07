В ДНР призвали ОБСЕ и РПЦ зафиксировать обстрел храма в Коминтерново

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Русской православной церкви с просьбой зафиксировать факт обстрела со стороны украинских силовиков храма на юге ДНР, заявил журналистам начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики в субботу обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм в подконтрольном ДНР населенном пункте Коминтерново на юге республики, при попадании боеприпаса сгорели перекрытия крыши и подсобное помещение.
"Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ, а также Русской православной церкви зафиксировать очередной факт вооруженной провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения и потребовать от официального Киева сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты (вооруженных сил Украины - Прим. ред.), отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки", - сказал Безсонов.