В ДНР призвали ОБСЕ и РПЦ зафиксировать обстрел храма в Коминтерново

"Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ, а также Русской православной церкви зафиксировать очередной факт вооруженной провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения и потребовать от официального Киева сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты (вооруженных сил Украины - Прим. ред.), отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки", - сказал Безсонов.