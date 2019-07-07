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РИА Новости

В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все шаги, идущие в разрез с ядерной сделкой, обратимы, и Тегеран готов вернуться к своим обязательствам по СВПД, если "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) также будет их соблюдать.
"Сегодня Иран предпринимает второй раунд мер по исправлению своих обязательств в соответствии с пунктом 36 СВПД. Мы оставляем за собой право продолжать осуществлять средства правовой защиты в рамках СВПД для защиты наших интересов перед лицом экономического терроризма США. Все эти шаги обратимы, если "евротройка" будет соблюдать свои обязательства", - написал Зариф в Twitter.
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По его словам, "евротройка" должна "как минимум" политическим путем поддержать меры по исправлению положения Ирана в соответствии с пунктом 36 ядерного соглашения. Он отметил, что странам "евротройки" также следует оказывать поддержку Ирану в МАГАТЭ.
"У "евротройки" нет предлогов, чтобы избежать твердой политической позиции по сохранению СВПД и противодействию одностороннем действиям США", - добавил Зариф.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.
Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
В Тегеране подчеркивали, что СВПД дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.
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