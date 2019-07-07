Александр Скарсгард может сняться в диснеевском "Геркулесе"

Актёр Александр Скарсгард на фотосессии фильма "Война со всеми"

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Шведский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" Александр Скарсгард может сыграть главную роль в экранизации диснеевского мультфильма "Геркулес", Шведский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" Александр Скарсгард может сыграть главную роль в экранизации диснеевского мультфильма "Геркулес", сообщает портал We got this covered.

Студия Disney начала работу над фильмом "Геркулес" и занимается подбором актеров. Александр Скарсгард, известный по картине "Меланхолия" Ларса фон Триера и сериалу "Большая маленькая ложь", стал претендентом на главную роль.

Судя по предыдущим римейкам популярных диснеевских мультфильмов, сюжет "Геркулеса" будет очень похож на оригинал - анимационный фильм 1997 года, в основу которого легли древнегреческие мифы о Геракле.