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РИА Новости
Культура

Александр Скарсгард может сняться в диснеевском "Геркулесе"

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Александр Скарсгард на фотосессии фильма "Война со всеми"
Актёр Александр Скарсгард на фотосессии фильма Война со всеми
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Шведский актер, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" Александр Скарсгард может сыграть главную роль в экранизации диснеевского мультфильма "Геркулес", сообщает портал We got this covered.
Студия Disney начала работу над фильмом "Геркулес" и занимается подбором актеров. Александр Скарсгард, известный по картине "Меланхолия" Ларса фон Триера и сериалу "Большая маленькая ложь", стал претендентом на главную роль.
Судя по предыдущим римейкам популярных диснеевских мультфильмов, сюжет "Геркулеса" будет очень похож на оригинал - анимационный фильм 1997 года, в основу которого легли древнегреческие мифы о Геракле.
Уже 19 июля на экраны выходит "Король Лев", в Интернете активно обсуждают темнокожую певицу Хэлли Бейли, которая сыграет в экранизации "Русалочки", а в мае вышел в прокат "Алладин" с Уиллом Смитом в роли джинна.
Кадр из мультфильма Русалочка
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