В Одессе задержали мужчину, захватившего заложников в финансовом учреждении

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали злоумышленника, который взял заложников в финансовом учреждении в Одессе, сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордиевская.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что неизвестный захватил сотрудницу финучреждения в Одессе в заложники.
"В ходе спецоперации, злоумышленник, прямо сейчас, его задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой направили в медицинское учреждение", - заявила Гордиевская в эфире телеканал "112 Украина".
Она не смогла ответить, пострадали ли девушки физически. "Я думаю, что психологическое состояние у них не очень, относительно физического – такой информацией я не обладаю", - добавила пресс-секретарь.