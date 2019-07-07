В Госдуме прокомментировали планы Ирана по обогащению урана

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Намерение Ирана начать процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой стало следствием безответственного решения США о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, который был предусмотрен ядерной сделкой.

"Это было совершенно безответственным решением со стороны США о выходе из ядерной сделки, которая была согласована на международном уровне с большим трудом. Было очень много переговоров, много интересов было учтено в этой сделке, и когда эта сделка рухнула, то по сути возник вопрос безопасности на Ближнем Востоке и возможности нарушения режима нераспространения ядерного оружия", - сказал РИА Новости Морозов.

Парламентарий добавил, что российская сторона обеспокоена происходящим в ближневосточном регионе из-за выхода США из ядерной сделки.

В годовщину выхода США из ядерной сделки, 8 мая, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.