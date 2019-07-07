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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали планы Ирана по обогащению урана

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Намерение Ирана начать процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой стало следствием безответственного решения США о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, который был предусмотрен ядерной сделкой.
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"Это было совершенно безответственным решением со стороны США о выходе из ядерной сделки, которая была согласована на международном уровне с большим трудом. Было очень много переговоров, много интересов было учтено в этой сделке, и когда эта сделка рухнула, то по сути возник вопрос безопасности на Ближнем Востоке и возможности нарушения режима нераспространения ядерного оружия", - сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий добавил, что российская сторона обеспокоена происходящим в ближневосточном регионе из-за выхода США из ядерной сделки.
В годовщину выхода США из ядерной сделки, 8 мая, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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