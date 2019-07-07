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РИА Новости

В Петербурге мужчина пострадал при хлопке газа

Вчера, 14:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мужчина пострадал при хлопке газа в доме на Красноармейской улице в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Седьмого июля около пяти утра поступило сообщение, что в доме 21 по 13 Красноармейской улице в Петербурге произошел громкий хлопок. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Госпитализирован 22-летний мужчина в тяжело состоянии", - сказал собеседник агентства.
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