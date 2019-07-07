В ДНР заявили, что силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ

"В целях препятствования работе сотрудников Миссии ОБСЕ по фиксации преступлений украинских боевиков командующий ООС (операция объединенных сил - Прим. ред.) отдал приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы, основной задачей которых является глушение GPS-сигнала беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ", - сказал Безсонов.

ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого

ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого

Он пояснил, ссылаясь на отчеты миссии, что за последние два дня зафиксировано уже четыре факта препятствования пролетам беспилотников над позициями силовиков.