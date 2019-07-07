В ДНР заявили, что силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики, занимаясь радиоэлектронной борьбой, препятствуют работе беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"В целях препятствования работе сотрудников Миссии ОБСЕ по фиксации преступлений украинских боевиков командующий ООС (операция объединенных сил - Прим. ред.) отдал приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы, основной задачей которых является глушение GPS-сигнала беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ", - сказал Безсонов.
Он пояснил, ссылаясь на отчеты миссии, что за последние два дня зафиксировано уже четыре факта препятствования пролетам беспилотников над позициями силовиков.