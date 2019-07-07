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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики, занимаясь радиоэлектронной борьбой, препятствуют работе беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"В целях препятствования работе сотрудников Миссии ОБСЕ по фиксации преступлений украинских боевиков командующий ООС (операция объединенных сил - Прим. ред.) отдал приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы, основной задачей которых является глушение GPS-сигнала беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ", - сказал Безсонов.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Вчера, 09:57
ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
Он пояснил, ссылаясь на отчеты миссии, что за последние два дня зафиксировано уже четыре факта препятствования пролетам беспилотников над позициями силовиков.
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