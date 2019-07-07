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РИА Новости

Источник: полиция отпустила мужа задержанной в Башкирии кассирши

Вчера, 13:57
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УФА, 7 июл - РИА Новости. Правоохранители отпустили домой мужа кассирши, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, который больше месяца скрывался с ней и двумя детьми в Казани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
5 июля, 14:37
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Женщина была задержана полицией в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Ее вместе с супругом доставили в Уфу, она находится в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действия и устанавливают местонахождение похищенных денег.
"Полиция не задержала мужа Хайруллиной, он сейчас в Салавате с детьми. Будет ли он привлечён к уголовной ответственности пока не известно", - сказал агентству источник в правоохранительных органах республики.
РИА Новости пока не располагает официальной информацией МВД по Башкирии о судьбе мужчины.
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