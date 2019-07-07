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РИА Новости

В Иране не исключили восстановления реактора в Араке до состояния 2015 года

Вчера, 13:34
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Иран способен восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
"Обладание плутонием не является для нас главной целью … но мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", - заявил Камальванди во время пресс-конференции.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Он также заявил, что Иран будет обогащать уран в зависимости от потребностей страны, добавив, что уровень обогащения урана на АЭС в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предполагает, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Предполагается, что перепроектированный и перестроенный реактор в Араке не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявлял о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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