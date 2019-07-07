В Иране не исключили восстановления реактора в Араке до состояния 2015 года

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Иран способен восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Обладание плутонием не является для нас главной целью … но мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", - заявил Камальванди во время пресс-конференции.

Он также заявил, что Иран будет обогащать уран в зависимости от потребностей страны, добавив, что уровень обогащения урана на АЭС в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предполагает, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Предполагается, что перепроектированный и перестроенный реактор в Араке не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится получить ядерное оружие.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.