США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил немецкой газете США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он отметил, что уже обсудил свою просьбу с правительством Германии. "Германия думает о том, что может сделать. Может быть, это будут наземные войска, однако это может быть и гражданская, финансовая или другого рода военная поддержка", — отметил он.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Джеффри отметил, что теперь США пытаются найти союзников по коалиции, готовых продолжить участие: "Мы надеемся, что Германия будет делать больше". От союзников ожидается размещение нескольких сотен военнослужащих на северо-востоке Сирии.

Джеффри подчеркнул, что войска союзников требуются в первую очередь не для борьбы с террористами. "ИГ* можно успешнее отбросить с помощью сирийских войск", — заявил он.

"Требуется определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, для логистики, обучения и технической помощи", — подчеркнул представитель. По его мнению, участие Германии необходимо для обеспечения стабильности в Сирии, без которой в страну вернется ИГ* или аналогичная группировка.

Он отметил, что ведутся переговоры с Турцией по поводу участия курдов в борьбе в Сирии. "Мы ведем переговоры с Турцией о (создании. — Прим. ред.) зоны безопасности в этом регионе, которую бы защищали наши войска совместно с курдскими подразделениями", — отметил Джеффри.