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РИА Новости
Война в Сирии

США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

Вчера, 13:29
29976
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американский контингент, сообщил немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Он отметил, что уже обсудил свою просьбу с правительством Германии. "Германия думает о том, что может сделать. Может быть, это будут наземные войска, однако это может быть и гражданская, финансовая или другого рода военная поддержка", — отметил он.
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В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Джеффри отметил, что теперь США пытаются найти союзников по коалиции, готовых продолжить участие: "Мы надеемся, что Германия будет делать больше". От союзников ожидается размещение нескольких сотен военнослужащих на северо-востоке Сирии.
Джеффри подчеркнул, что войска союзников требуются в первую очередь не для борьбы с террористами. "ИГ* можно успешнее отбросить с помощью сирийских войск", — заявил он.
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"Требуется определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, для логистики, обучения и технической помощи", — подчеркнул представитель. По его мнению, участие Германии необходимо для обеспечения стабильности в Сирии, без которой в страну вернется ИГ* или аналогичная группировка.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
С СССР бывшего видно пример взяли, те тоже были любители держать военных в других странах, даже в той же Германии.
7 июля, 14:59
В Виктор Колганов
80200133
Американцы любят прикрываться толпой. Груза бы 200 им побольше, быстрей бы свалили.
7 июля, 14:07
Владимир Ф. Быченков
48101257
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