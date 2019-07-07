Путин записал обращение в честь 45-летнего юбилея БАМа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа), жителям городов и поселков на этой магистрали, поздравив их с 45-летием начала строительства.

"Прежде всего хочу поздравить всех, особенно ветеранов-бамовцев, с этим, без всякого преувеличения, историческим событием. БАМ — это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей", — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что о необходимости такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока говорили еще в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это предельно сложная задача. Строители, железнодорожники, добровольцы, вдохновленные общей идеей, день за днем совершали настоящий подвиг.

"БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нем приняли участие около двух миллионов человек", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что созданный в 70-80-е годы инфраструктурный задел открыл для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию. "Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов — масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год", — сказал глава государства.