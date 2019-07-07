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РИА Новости

Путин записал обращение в честь 45-летнего юбилея БАМа

Вчера, 13:15
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа), жителям городов и поселков на этой магистрали, поздравив их с 45-летием начала строительства.
"Прежде всего хочу поздравить всех, особенно ветеранов-бамовцев, с этим, без всякого преувеличения, историческим событием. БАМ — это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей", — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
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О комсомоле – сугубо личное. Известные люди страны вспоминаютВсесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи 29 октября 2018 года исполняется 100 лет. Радио Sputnik попросило известных в стране политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, ученых и писателей рассказать о самых ярких событиях их комсомольской жизни.
Президент отметил, что о необходимости такой магистрали для подъема Сибири и Дальнего Востока говорили еще в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это предельно сложная задача. Строители, железнодорожники, добровольцы, вдохновленные общей идеей, день за днем совершали настоящий подвиг.
"БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нем приняли участие около двух миллионов человек", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что созданный в 70-80-е годы инфраструктурный задел открыл для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию. "Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов — масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год", — сказал глава государства.
На Западном участке Байкало-Амурской магистрали
15 октября 2018, 21:07Туризм
БАМ признали одним из лучших железнодорожных маршрутов в мире
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали — 4300 километров.
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Байкало-Амурская магистральВладимир ПутинРоссияОбщество
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7 июля, 13:38
preobrajenskyfilipp
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