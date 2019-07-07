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РИА Новости

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, увеличение цен на пшено объясняется сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью у населения.
На третьем месте по удорожанию — газомоторное топливо (30,8 процента) из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на газовое моторное топливо (преимущественно бензин) сформировался повышенный спрос из-за его сравнительной дешевизны.
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Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь.
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильным путём идете не товарищи! Налоги, инфляция, безбожная спекуляция, оголтелое мошенничество и воровство во вселенских масштабах. Так вот как оно выглядит светлое будующее.
7 июля, 13:43
bbwa
10520824
Самое потрясное, что правительство и президент всё время ссылаются на низкую инфояцию и с гордостью говорят об этом, совершенно не принимая во внимание, что рост цен в десятки раз превышают её! Похоже их совершенно это не волнует.
7 июля, 14:02
aalenik278552
8801411
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