Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз.
По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, увеличение цен на пшено объясняется сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью у населения.
На третьем месте по удорожанию — газомоторное топливо (30,8 процента) из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на газовое моторное топливо (преимущественно бензин) сформировался повышенный спрос из-за его сравнительной дешевизны.
Рост цен на сахар и яйца составил 28,3 и 25,9 процента соответственно.
Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь.