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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших моряков-подводников

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 7 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время литургии в Коневецком монастыре в Ленинградской области помолился об упокоении воинов, погибших в Баренцевом море.
Предстоятель РПЦ совершил молитву "об усопших воинах-подводниках в море Баренцевом, при исполнении долга своего жизнь положивших".
Ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря на Ладожском озере. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.
Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
6 июля, 15:16
Высшие государственные награды переданы семьям погибших подводников
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке – в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019
4 июля, 09:39
Шойгу рассказал о поддержке семей погибших подводников
Среди святынь обители – список Коневской иконы Пpесвятой Богородицы и мощи святого Арсения Коневского. Незадолго до установления советской власти в 1940 году монахи вывезли в Финляндию многие святыни Коневца и Валаама. Сегодня в Ново-Валаамском Спасо-Преображенском монастыре находятся оригинальные Коневская и Валаамская иконы Божией Матери.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныБаренцево мореНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
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