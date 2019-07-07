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РИА Новости
Культура

Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"

Вчера, 13:23
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© Millennium Films (2012)Кадр из фильма "Неудержимые 2"
Кадр из фильма Неудержимые 2
© Millennium Films (2012)
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сильвестр Сталлоне начал работу над продолжением "Неудержимых". Об этом актер написал в своем Инстаграме.
По словам Сталлоне, фейерверки 4 июля (празднование Дня независимости США – Прим. ред.) навели его на мысль о съемках четвертого фильма популярной серии боевиков "Неудержимые".
Мировая премьера первой картины об отряде элитных наемников состоялась летом 2010 года, третий фильм серии был снят в 2014 году.
Сильвестр Сталлоне участвовал в написании сценариев всех трех частей, сыграл в них главную роль и был режиссером первых "Неудержимых".
6 июля знаменитый актер отметил день рождения, ему исполнилось 73 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмСильвестр Сталлоне
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