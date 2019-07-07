Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сильвестр Сталлоне начал работу над продолжением "Неудержимых". Об этом актер написал в своем Инстаграме.

По словам Сталлоне, фейерверки 4 июля (празднование Дня независимости США – Прим. ред.) навели его на мысль о съемках четвертого фильма популярной серии боевиков "Неудержимые".

Мировая премьера первой картины об отряде элитных наемников состоялась летом 2010 года, третий фильм серии был снят в 2014 году.

Сильвестр Сталлоне участвовал в написании сценариев всех трех частей, сыграл в них главную роль и был режиссером первых "Неудержимых".