Сильвестр Сталлоне снимет продолжение "Неудержимых"

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Сильвестр Сталлоне начал работу над продолжением "Неудержимых". Об этом актер написал в своем Инстаграме.
По словам Сталлоне, фейерверки 4 июля (празднование Дня независимости США – Прим. ред.) навели его на мысль о съемках четвертого фильма популярной серии боевиков "Неудержимые".
Мировая премьера первой картины об отряде элитных наемников состоялась летом 2010 года, третий фильм серии был снят в 2014 году.
Сильвестр Сталлоне участвовал в написании сценариев всех трех частей, сыграл в них главную роль и был режиссером первых "Неудержимых".
6 июля знаменитый актер отметил день рождения, ему исполнилось 73 года.
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