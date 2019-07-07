В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе, проводятся переговоры, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что на месте происшествия находится руководство полиции области. "Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", - отмечается в сообщении.