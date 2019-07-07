Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 7 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.

Освящение собора состоялось в рамках патриаршего визита на острова Коневец и Валаам. Во время визита на Коневец предстоятель РПЦ также совершил рукоположение (архиерейскую хиротонию) архимандрита Игнатия (Григорьева) в епископа Чистопольского и Нижнекамского.

Собор построен в камне в 20-е годы XIX века. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство. Восстановлены пристань, гостиница и главная усадьба, включая собор Рождества Пресвятой Богородицы. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.

"В ходе восстановительных и реставрационных работ было воссоздано более 2,5 тысячи кубических метров кирпичной кладки, почти 5 тысяч квадратных метров деревянных и каменных полов, художниками-реставраторами выполнено более 2 тысяч квадратных метров монументальной живописи, восстановлены утраченные резные иконостасы и паникадила", - говорится в сообщении Коневского мужского монастыря.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке – в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.