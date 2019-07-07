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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря

Вчера, 13:02
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря. 7 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря. 7 июля 2019
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
КОНЕВЕЦ (Ленинградская область), 7 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Освящение собора состоялось в рамках патриаршего визита на острова Коневец и Валаам. Во время визита на Коневец предстоятель РПЦ также совершил рукоположение (архиерейскую хиротонию) архимандрита Игнатия (Григорьева) в епископа Чистопольского и Нижнекамского.
Собор построен в камне в 20-е годы XIX века. С 2016 года в монастыре проходит масштабная реставрация и благоустройство. Восстановлены пристань, гостиница и главная усадьба, включая собор Рождества Пресвятой Богородицы. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи и обновлен иконостас.
"В ходе восстановительных и реставрационных работ было воссоздано более 2,5 тысячи кубических метров кирпичной кладки, почти 5 тысяч квадратных метров деревянных и каменных полов, художниками-реставраторами выполнено более 2 тысяч квадратных метров монументальной живописи, восстановлены утраченные резные иконостасы и паникадила", - говорится в сообщении Коневского мужского монастыря.
Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь – один из самых известных на Русском Севере. Он расположен на острове Коневец в западной части Ладожского озера. Монастырь основал в 1393 году уроженец Великого Новгорода святой Арсений Коневский. Дважды обитель оказывалась на территории другого государства: в XVII веке – в Швеции, а с 1917 по 1940 годы, как и Валаамский монастырь - в Финляндии. После установления советской власти монастырь пришел в запустение. Возрождение монашеской жизни на Коневце началось в 1990 году, когда обитель передали Русской православной церкви.
Среди святынь обители – список Коневской иконы Пpесвятой Богородицы и мощи святого Арсения Коневского. Незадолго до установления советской власти в 1940 году монахи вывезли в Финляндию многие святыни Коневца и Валаама. Сегодня в Ново-Валаамском Спасо-Преображенском монастыре (на финском берегу Ладоги) находятся оригинальные Коневская и Валаамская иконы Божией Матери.
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Архивное фото
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Валаам
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