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РИА Новости

В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств, соответствующую поправку в документ внесли парламентарии США.
Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте.
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Документом выражается обеспокоенность по поводу "коррупционной практики, в частности в рамках государственных монополий, работающих в энергетическом секторе", а также подчёркивается необходимость развития диалога между странами, экспортирующими, импортирующими энергоресурсы и осуществляющими их транзит.
Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.
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Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, которой документ выражает "особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".
"Речь идёт о росте опоры на один источник (энергоресурсов). Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого. Это может привести к росту коррупции и нестабильности в регионе. Как только что выступила Украина, есть целый ряд последствий, связанных с продлением потока. "Турецкий поток" повышает способность влиять на другие страны Россией, и это может иметь негативные последствия. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком — 2" и "Турецким потоком". Я призываю всех коллег поддержать данную поправку", — сказал конгрессмен США Ли Зелдин.
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Турецкая делегация в свою очередь выступила против поправки, так как поставки будут зависеть от соглашений между государствами, которые должны свободно выбирать - присоединяться к "Турецкому потоку" или нет.
Кроме того, были приняты ещё две поправки также авторства парламентариев США. Ими предлагается государствам-участникам ОБСЕ создать инфраструктуру, которая необходимо для присоединения ко все более глобализованному рынку природного газа, в том числе путём укрепления региональных взаимосвязей, а также предлагает оказывать "взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток стран... использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения".
Комитет по итогам обсуждения принял резолюцию с учётом поправок.
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Северный поток-2Турецкий потокПарламентская ассамблея ОБСЕРоссияЭкономика
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7 июля, 13:37
Козьма Прутков
4130108
Политическая опасность российского газа для Европы зависит вовсе не от России, поскольку российский газ, поступающий через Украину в Европу, странами ЕС одобряется. Однако тот же самый газ, но из «Северного потока-2», пройдя ряд европейских стран: Финляндию, Швецию и Германию, вдруг станет политически опасным для Европы. Так очевидно же, что Евросоюз опасается не Россию, а политического давления европейские стран-транзитёров газа, поскольку дружба в Евросоюзе трещит по швам, судя по выходу из него Британии.
7 июля, 14:02
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