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РИА Новости

Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области

Вчера, 12:35
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© Фото : Открытое Правительство Иркутской области Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019
Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019
© Фото : Открытое Правительство Иркутской области
ТУЛУН (Иркутская область), 7 июл — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от исполнения обязанностей мэра пострадавшего от подтопления Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В интернете и средствах массовой информации появились сведения о том, что коммунальные службы активно занимаются восстановлением дома и земельного участка мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, пострадавших от наводнения", — говорится в сообщении.

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Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Мутко поручил организовать проверку, по результатам которой подтвердился факт подобного использования техники.

"В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей", — сообщили в пресс-службе.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьОбщество
Популярные комментарии
Мутко правильно поступил... Ещё СК нужно проверить как были оповещены люди перед паводком и действия местных властей по предотвращению катастрофы и её ликвидации... В отличии от диванных оскорбителей Мутко трудится много и успешно во благо страны..
7 июля, 14:25
Ловец Троллей
17610129
У нас в России скоро мэров и губернаторов не останется!
7 июля, 13:02
Димон Владимирович
19210007
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