В Жуковском появится памятник Ту-144

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Легендарный советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 в преддверии авиасалона МАКС-2019 установят перед центральным въездом на выставку - воротами Летно-исследовательского института им. Громова. Об этом РИА Новости рассказал директор института Евгений Пушкарский.

"Этот проект есть, он по инициативе города Жуковский устанавливается. Действительно планируется Ту-144 разместить, он будет рядом с институтом находиться", - сказал Пушкарский.

По его словам, речь идёт о том самолёте, который ранее демонстрировался на статичной стоянке авиасалона.

Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.