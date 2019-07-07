Росгвардия организовала девять пунктов раздачи воды в Иркутской области

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росгвардия организовала 9 стационарных пунктов раздачи питьевой воды в районе наводнения в иркутской области, кроме того росгвардейцы разбирают при поддержке инженерной техники завалы в местах, где ушла вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Организовано 9 стационарных постов по раздаче питьевой воды. С применением специальной инженерной техники Росгвардии проводится работа по уборке улиц от завалов, мусора, а также испорченной продукции с оптового склада. За прошедшие сутки вывезено около 2,5 тысяч кубометров мусора", - рассказал собеседник агентства.

Также с пострадавшими во время наводнения работают медики и психологи Росгвардии.