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РИА Новости

Инспекторы МАГАТЭ проверят повышение Ираном уровня обогащения урана

Вчера, 12:00
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят объявленное в Иране повышение уровня обогащения урана и сообщат результаты штаб-квартире агентства, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
"Мы знаем о заявлении Ирана, связанном с его уровнем обогащения урана. Инспекторы МАГАТЭ в Иране сообщат нашей штаб-квартире, как только установят объявленную меру", - сообщил Даль.
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О первом этапе прекращения  выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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