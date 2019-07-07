Россия призвала Иран воздержаться от осложнения ситуации вокруг СВПД

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия с пониманием относится к шагам Ирана и их причинам, но призывает воздержаться от дальнейших мер, способных осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", - заявил российский дипломат.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.