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РИА Новости

Россия призвала Иран воздержаться от осложнения ситуации вокруг СВПД

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия с пониманием относится к шагам Ирана и их причинам, но призывает воздержаться от дальнейших мер, способных осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", - заявил российский дипломат.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
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