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РИА Новости

Ульянов: дипломатические усилия по ядерной сделке с Ираном будут продолжены

Вчера, 11:35
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© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Дипломатические усилия по ядерной сделке с Ираном будут продолжены, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
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"В любом случае есть поле для продолжения дипломатических усилий, они будут продолжены", - заявил Ульянов.
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