Ульянов: дипломатические усилия по ядерной сделке с Ираном будут продолжены

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Дипломатические усилия по ядерной сделке с Ираном будут продолжены, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.

"В любом случае есть поле для продолжения дипломатических усилий, они будут продолжены", - заявил Ульянов.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств.