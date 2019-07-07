В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото

Заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.

Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.

Проектом этой резолюции предлагается осудить "деградацию обстановки в области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями России, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивность военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминацию по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия грузинского населения".

"Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", — говорится в документе.

Резолюция поддерживает политику Грузии и расценивает ее как направленную на мирное разрешение конфликта.

Также документ призывает председательство ОБСЕ удвоить свои усилия по возобновлению полноценного присутствия ОБСЕ в Грузии с доступом ко всей территории страны в ее международно признанных границах.

Резолюцию в числе прочих поддержала и украинская делегация, сравнив ситуацию в Грузии с "оккупацией Крыма".

"Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов, руководствуясь положением устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами", — сказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, призвал прислушаться к мнению самих народов республик.

Несмотря на возражения с российской стороны, комитет принял резолюцию.