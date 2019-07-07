В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.
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Проектом этой резолюции предлагается осудить "деградацию обстановки в области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями России, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивность военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминацию по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия грузинского населения".
"Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", — говорится в документе.
Резолюция поддерживает политику Грузии и расценивает ее как направленную на мирное разрешение конфликта.
Также документ призывает председательство ОБСЕ удвоить свои усилия по возобновлению полноценного присутствия ОБСЕ в Грузии с доступом ко всей территории страны в ее международно признанных границах.
Резолюцию в числе прочих поддержала и украинская делегация, сравнив ситуацию в Грузии с "оккупацией Крыма".
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"Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов, руководствуясь положением устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами", — сказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, призвал прислушаться к мнению самих народов республик.
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Несмотря на возражения с российской стороны, комитет принял резолюцию.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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