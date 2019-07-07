Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получила одна мирная жительница, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.
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"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 18 раз... сквозное пулевое ранение ноги получила мирная жительница 1980 года рождения", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 123 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики, повреждено четыре дома.