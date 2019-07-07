Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T10:51Z
https://ria.ru/20190707/1556284472.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:51
306
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получила одна мирная жительница, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.
Представители ОБСЕ
Вчера, 09:15
В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 18 раз... сквозное пулевое ранение ноги получила мирная жительница 1980 года рождения", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 123 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики, повреждено четыре дома.
300121
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
РИА
Новости
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Лента
новостей
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
В ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Борис Джонсон. Архивное фото
Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
В Подмосковье электричка сбила мужчину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния