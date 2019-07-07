В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Готовится встреча глав МИД стран-членов ядерной сделки, предположительно она пройдет в июле, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.

"Мы готовим встречу министров иностранных дел Ирана и группы "4+1", мы собираемся, возможно, провести эту встречу в июле", - заявил Аракчи во время пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.