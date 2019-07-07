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РИА Новости

В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки

Вчера, 10:50
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Готовится встреча глав МИД стран-членов ядерной сделки, предположительно она пройдет в июле, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67% - уровень, который предусмотрен ядерной сделкой.
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"Мы готовим встречу министров иностранных дел Ирана и группы "4+1", мы собираемся, возможно, провести эту встречу в июле", - заявил Аракчи во время пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.
По его словам, Иран был вынужден пойти на очередное сокращение обязательств в рамках ядерной сделки, поскольку европейские станы пока не смогли выполнить требования Ирана. "Это не означает прекращения дипломатических контактов или инициатив", - добавил Аракчи, отметив, что как открытые, так и закрытые контакты продолжаются.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиИранВ мире
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