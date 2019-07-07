Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными

"При всём сожалении, в связи с действиями Ирана нельзя отказать Тегерану в железной логике и, следовательно, юридической обоснованности его действий. СВПД изначально "взорвали" американцы, а затем европейцы долго тянули с выполнением своей части обязательств - создание механизма взаиморасчетов INSTEX необоснованно затянулось, и заработает он, наконец, или нет - по-прежнему большой вопрос", - сказал политик.