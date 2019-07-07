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РИА Новости

Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Требования Ирана по сохранению ядерной сделки обоснованы, ответственность за ее сохранение лежит на США, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран настаивает на необходимости сохранения ядерной сделки, но не сможет в ней оставаться любой ценой.
"При всём сожалении, в связи с действиями Ирана нельзя отказать Тегерану в железной логике и, следовательно, юридической обоснованности его действий. СВПД изначально "взорвали" американцы, а затем европейцы долго тянули с выполнением своей части обязательств - создание механизма взаиморасчетов INSTEX необоснованно затянулось, и заработает он, наконец, или нет - по-прежнему большой вопрос", - сказал политик.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Но все же главное в нынешней ситуации - не физические параметры степени обогащения урана, а политическая готовность Ирана вернуться в режим выполнения СВДП, "если и как только аналогичный подход гарантирует Вашингтон", добавил Косачев.
"Так что мяч на американской стороне, и только она может спасти договорённости, кстати - сертифицированные Советом Безопасности ООН", - заключил сенатор.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Константин КосачевРоссияИранВ мире
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