В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Состояние избитой в Ингушетии девочки все еще остается тяжелым, улучшения в руках нет, сообщает пресс-служба московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК России, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей", — сказали в пресс-службе больницы.