Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран настаивает на необходимости сохранения ядерной сделки, но не сможет в ней оставаться любой ценой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Мы не готовы оставаться в Совместном всеобъемлющем плане действий любой ценой (СВПД). Сегодня любые шаги, которые мы предпринимаем по увеличению обогащения урана, направлены на сохранение СВПД. Сохранение ядерной сделки является для нас принципом", - сказал он Рабии во время пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.