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РИА Новости

Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки

Вчера, 10:18
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© AP Photo / Mohammad BernoПрезидент Ирана Хасан Рухани посещает АЭС в Бушере
Президент Ирана Хасан Рухани посещает АЭС в Бушере
© AP Photo / Mohammad Berno
Президент Ирана Хасан Рухани посещает АЭС в Бушере. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран настаивает на необходимости сохранения ядерной сделки, но не сможет в ней оставаться любой ценой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Мы не готовы оставаться в Совместном всеобъемлющем плане действий любой ценой (СВПД). Сегодня любые шаги, которые мы предпринимаем по увеличению обогащения урана, направлены на сохранение СВПД. Сохранение ядерной сделки является для нас принципом", - сказал он Рабии во время пресс-конференции, транслировавшейся иранским телевидением.
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