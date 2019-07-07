В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Трое граждан Армении погибли, пятеро получили увечья в результате ДТП в Грузии, заявили в воскресенье в армянском МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 7 июля на 100-ом километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся.
"Погибли трое граждан Армении, пятеро пострадали. Одного пострадавшего доставили в больницу города Гори, где врачи оценили его состояние как тяжелое. Остальные четверо госпитализированы в тбилисскую больницу, состояние одного из них крайне тяжелое, трех других – средней тяжести", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в Facebook, что поручил своему заместитель Ованнесу Арутюняну отправиться в Грузию, чтобы на месте ознакомиться с состоянием пострадавших, организовать их лечение, и в случае необходимости, транспортировку в Ереван.