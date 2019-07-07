Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве бензовоза в ночь на воскресенье доставлены в екатеринбургские больницы, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональный минздрав.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, ещё семеро пострадали.

"Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга. Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге - тяжелое", - говорится в сообщении.