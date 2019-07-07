В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком

ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Неустановленный водитель, управляя мотоциклом красного цвета, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 3,5-месячный ребенок, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, инцидент произошел в субботу вечером.