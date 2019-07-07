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РИА Новости

Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований

Вчера, 10:02
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Сегодня мы делаем второй шаг... Наши обязательства по поводу уровня обогащения были пересмотрены, и мы снижаем наши обязательства в этом отношении сегодня. (Глава МИД Джавад) Зариф отправил письмо (представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике) Могерини сегодня... Мы проинформируем ее о сокращении наших обязательств. И будет второй период в 60 дней", - заявил Аракчи в эфире телеканала Press TV.
Аракчи добавил, что каждые 60 дней Тегеран дает время для дипломатии, чтобы найти решение вопроса. "Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - отметил он.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.
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