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РИА Новости

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Вчера, 09:42
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Мы собираемся перейти порог в 3,67%", — заявил Аракчи в ходе совместного заседания членов правительства ИРИ и представителя Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
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По словам Камальванди, обогащение урана может начаться уже в понедельник, остались технические моменты.
В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.
"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", — отметил Аракчи.

Ответ на действия США

США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения в мае 2018 года и вновь ввели санкции против Ирана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
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Спустя 12 месяцев Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Тегеран объяснил свое решение ответом на действия США, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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Параграф 26

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) и Ираном в 2015 году, предусматривает, в том числе, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
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При этом в параграфе 26 СВПД зафиксировано, что Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, "в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично".
Этот же параграф прописывает, что Евросоюз и США воздержатся от повторного или нового введения санкций против Исламской Республики.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануИранВ мире
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Чрезвычайно сомнительно, чтобы России был выгоден соперничающий за влияние на Ближнем Востоке и во всём мире ядерный Иран. У неё самой нет возможности противостоять ему. Теократический фундаменталистский Иран самоуверенно пытается диктовать всем странам свои условия с позиции силы и натиска.
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DDanilMaksimov
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