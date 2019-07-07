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РИА Новости

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Вчера, 09:41
240307
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
"Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал)", — написала она.
Ранее в Сети появились кадры, снятые на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, на которых Зеленский ведет себя необычно. Так, украинский лидер заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Кроме того, выражение его лица постоянно меняется.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие предположили, что Зеленский может принимать сильнодействующие препараты.
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Видеозапись опубликовали с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Несколько лет назад украинский депутат Дмитрий Добкин удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя не совсем адекватно.
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Ольга СкабееваСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну да, кокс сэр. Ну как минимум покурил чего то. Почему приближённые президента Украины не заботятся о его здоровье? Человек наделённый властью главнокомандующего, априори не должен принимать психотропные!
7 июля, 10:06
Алексей Алексеев
1311952023
Прикольный Зе. Ну перенюхал малёху. Ну всяко бывает...)))
7 июля, 09:56
alex Alex
844623125
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