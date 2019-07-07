Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

"Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал)", — написала она.

Ранее в Сети появились кадры, снятые на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, на которых Зеленский ведет себя необычно. Так, украинский лидер заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Кроме того, выражение его лица постоянно меняется.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие предположили, что Зеленский может принимать сильнодействующие препараты.