В Крыму спасли 17 туристов на каяках

Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе. Архивное фото

Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Группа на каяках из-за сильного ветра не смогла пристать к берегу в Крыму, понадобилась помощь спасателей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.

По его словам, в спасательной операции помимо спасателей, также участвовал доброволец на своей лодке.