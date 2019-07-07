В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ о "деоккупации" вмешательством в дела России

В субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.