В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ о "деоккупации" вмешательством в дела России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, призывающая Россию к "деоккупации" Крыма, сродни фейку, ее стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
"Это очередной глупый документ, наполненный несуразными и фейковыми требованиями. Его не стоит рассматривать серьезно и принимать к выполнению. Они призывают вывести наши войска с нашей территории, а это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Крым является законной и неотъемлемой территорией России, которая находится под надежной защитой от внешних угроз, поэтому никому не стоит претендовать на российский полуостров. Это бесполезно", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинским политикам нет смысла поднимать вопрос возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. "Им надо заниматься сейчас своими внутренними проблемами, а не претендовать на чужие территории", - сказал Гемпель.