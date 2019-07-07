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РИА Новости

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Вчера, 09:12
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМагазин продуктов питания
Магазин продуктов питания
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Магазин продуктов питания. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарью Халтурину.
По ее словам, регулярное умеренное потребление молочных продуктов связывают с заметным снижением смертности от всех причин.
Однако положительный эффект пропадает после употребления 400 граммов "молочки".
Эксперт отметила, что молочные продукты — в первую очередь пища для младенцев.
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При этом продукты, приготовленные путем кисломолочного брожения, такие как, к примеру, йогурт и кефир, полезнее молока в чистом виде, поскольку не все люди переносят лактозу.
Медик подчеркнула, что пожилым людям вообще рекомендуется потреблять "молочку" исключительно в переработанной форме.

"Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и так далее".

Дарья Халтурина
При отказе от этих продуктов необходимо убедиться, что организм получает необходимое из других источников, заключила она.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
чтобы всем хватало молочных продуктов по доступной цене, надо стимулировать производство молока, а не издеваться над крестьянами закупочной ценой по 15-20 руб за литр
7 июля, 10:05
ygrosha
6221218
минздрав жжот
7 июля, 10:16
Винни Пух
5440309
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