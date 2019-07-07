В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарью Халтурину.

По ее словам, регулярное умеренное потребление молочных продуктов связывают с заметным снижением смертности от всех причин.

Однако положительный эффект пропадает после употребления 400 граммов "молочки".

Эксперт отметила, что молочные продукты — в первую очередь пища для младенцев.

При этом продукты, приготовленные путем кисломолочного брожения, такие как, к примеру, йогурт и кефир, полезнее молока в чистом виде, поскольку не все люди переносят лактозу.

Медик подчеркнула, что пожилым людям вообще рекомендуется потреблять "молочку" исключительно в переработанной форме.

"Профилактике саркопении (возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, приводящего к постепенной потере мышечной массы и силы) могут способствовать содержащиеся в молочных продуктах белки, витамин Д, кальций, масляная кислота и так далее". Дарья Халтурина