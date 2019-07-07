Свердловский минздрав опроверг данные о четырех погибших в ДТП с бензовозом

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Количество погибших при взрыве бензовоза на трассе в Свердловской области составило три человека, информация о четвёртой жертве не подтверждается, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава Константин Шестаков.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли три человека, позже СМИ сообщили о четвёртом погибшем.

"Три человека погибли, это официальная информация", - сказал собеседник агентства.

В региональной прокуратуре также отметили, что в результате ДТП три человека скончались, ещё семь доставлены в больницы с различными травмами.