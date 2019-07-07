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РИА Новости

Прокуратура проверит организацию марафона после ДТП с бензовозом на Урале

Вчера, 08:28
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит организацию международного горного марафона "Коржак-2019", участники которого предположительно погибли и пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области, сообщает региональное надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, водитель бензовоза вез 10 туристов, попросивших подбросить их до дороги. В субботу здесь прошел международный горный марафон "Коржак-2019", который является одним из этапов Кубка России по скайраннингу.
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Водитель разрешил попутчикам сесть на цистерну. В дальнейшем он, по данным ведомства, не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул. В результате происшествия погибли три человека, еще 7 человек находится в больницах с повреждениями различной степени тяжести.
"Прокуратура проведет проверку организации международного горного марафона "Коржак-2019" в части безопасности его проведения", – говорится в сообщении.
Ранее прокуратура сообщала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек, лицом, находившимся в состоянии опьянения.
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