Прокуратура проверит организацию марафона после ДТП с бензовозом на Урале

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит организацию международного горного марафона "Коржак-2019", участники которого предположительно погибли и пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области, сообщает региональное надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, водитель бензовоза вез 10 туристов, попросивших подбросить их до дороги. В субботу здесь прошел международный горный марафон "Коржак-2019", который является одним из этапов Кубка России по скайраннингу.

Водитель разрешил попутчикам сесть на цистерну. В дальнейшем он, по данным ведомства, не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул. В результате происшествия погибли три человека, еще 7 человек находится в больницах с повреждениями различной степени тяжести.

"Прокуратура проведет проверку организации международного горного марафона "Коржак-2019" в части безопасности его проведения", – говорится в сообщении.