Прокуратура проверит организацию марафона после ДТП с бензовозом на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Свердловская прокуратура проверит организацию международного горного марафона "Коржак-2019", участники которого предположительно погибли и пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области, сообщает региональное надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, водитель бензовоза вез 10 туристов, попросивших подбросить их до дороги. В субботу здесь прошел международный горный марафон "Коржак-2019", который является одним из этапов Кубка России по скайраннингу.
Водитель разрешил попутчикам сесть на цистерну. В дальнейшем он, по данным ведомства, не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул. В результате происшествия погибли три человека, еще 7 человек находится в больницах с повреждениями различной степени тяжести.
"Прокуратура проведет проверку организации международного горного марафона "Коржак-2019" в части безопасности его проведения", – говорится в сообщении.
Ранее прокуратура сообщала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек, лицом, находившимся в состоянии опьянения.
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