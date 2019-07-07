Борисов рассказал, как новые санкции США могут повлиять на выпуск МС-21

ИРКУТСК, 7 июл — РИА Новости. Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются, созданы предпосылки для давления на эту программу, заявил в воскресенье вице-премьер России Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", — сказал Борисов.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", — отметил вице-премьер.

По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. "Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от санкционной продукции. Именно поэтому правительство России оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", — подчеркнул Борисов.