В Свердловской области возбудили уголовное дело после ДТП с бензовозом

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек при взрыве бензовоза в Свердловской области, водитель автомобиля задержан, сообщает в воскресенье региональная прокуратура.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым. Водитель бензовоза с топливом порядка 54 тонн не справился с управлением, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. На цистерне ехала группа туристов, которых водитель посадил на бензовоз по пути. Погибли, по предварительным данным, три человека. Еще шесть человек госпитализированы.

"Установлено, что водитель автоцистерны находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения)", – говорится в сообщении.

Также прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.