В правительстве рассказали о планах сертификации российского самолета МС-21

ИРКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиабезопасности (EASA) планируется на 2021 год, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"Получение российского сертификата типа на самолет МС-21-300 в Росавиации планируется в 2020 году, а валидация российского сертификата в EASA - в 2021 году", - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что сертификация и подготовка к серийному производству самолета сейчас являются главной задачей иркутского авиазавода "Иркут", где собирается МС-21. "Успешная реализация этой программы обеспечит загрузку завода, что особенно важно в условиях существенного сокращения закупок военных самолетов по государственному оборонному заказу", - добавил он.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь выразил надежду на скорую сертификацию самолета МС-21 в EASA. Европейский сертификат даст компании право на международные поставки самолетов МС-21. Слюсарь также отмечал, что процесс сертификации идет в соответствии с графиком.