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РИА Новости

В правительстве рассказали о планах сертификации российского самолета МС-21

Вчера, 07:53
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПервый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиабезопасности (EASA) планируется на 2021 год, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.
"Получение российского сертификата типа на самолет МС-21-300 в Росавиации планируется в 2020 году, а валидация российского сертификата в EASA - в 2021 году", - сказал Борисов.
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Он подчеркнул, что сертификация и подготовка к серийному производству самолета сейчас являются главной задачей иркутского авиазавода "Иркут", где собирается МС-21. "Успешная реализация этой программы обеспечит загрузку завода, что особенно важно в условиях существенного сокращения закупок военных самолетов по государственному оборонному заказу", - добавил он.
Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь выразил надежду на скорую сертификацию самолета МС-21 в EASA. Европейский сертификат даст компании право на международные поставки самолетов МС-21. Слюсарь также отмечал, что процесс сертификации идет в соответствии с графиком.
МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)Иркутский авиационный заводМС-21РоссияЭкономика
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