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РИА Новости

В правительстве анонсировали испытания МС-21 с российским двигателем ПД-14

Вчера, 07:46
11700
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут" / Перейти в фотобанкСамолет МС-21. Архивное фото
Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
Самолет МС-21. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 июл — РИА Новости. Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер России Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.
"Строятся еще две опытные машины, одна из которых предназначена для летных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведется активная работа по подготовке серийного производства МС-21", — сказал Борисов, уточнив, что начало поставок серийных самолетов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.
По его словам, уже построены три самолета МС-21 для летных испытаний и один — для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). "Четвертый самолет для летных испытаний находится на стадии окончательной сборки", — сообщил вице-премьер.
Он уточнил, что портфель твердых заказов, сформированный корпорацией "Иркут", составляет 175 машин.
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Борисов также отметил, что программа МС-21 гораздо шире и сложнее, чем разработка и постройка самолетов прежнего поколения. "В ходе ее реализации российские предприятия вышли на новый технологический уровень, выросло поколение специалистов, способных работать в современной цифровой среде, получила развитие научно-производственная база", — сказал вице-премьер.
МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
14902112
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Иркутский авиационный заводМС-21Иркутская областьЭкономика
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