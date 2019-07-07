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РИА Новости

Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ

Вчера, 07:22
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© AP Photo / Wong Maye-EЭкс-президент Интерпола Мэн Хунвэй. Архивное фото
Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй. Архивное фото
© AP Photo / Wong Maye-E
Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.
"Интерпол не смог обеспечить защиту и предоставить помощь моей семье и является соучастником в международно-противоправном деянии страны — члена организации, Китая", — заявила супруга экс-главы организации.
Она также утверждает, что Интерпол пытался заставить ее не предавать огласке судебное разбирательство.
"Несмотря на угрозы Интерпола за публичное обнародование (этой информации. — Прим. ред.), я сообщаю, что начала судебное разбирательство против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге", — приводит газета слова Грейс Мэн.
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По ее словам, будет создан трибунал для того, чтобы точно определить обоснованность заявлений Интерпола о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих ведомств Китая и Франции, а также установить, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.
Комментируя обвинения, в Интерполе заявили, что представители организации "напомнили заявителям и их представителям об их юридических и профессиональных обязательствах по соблюдению конфиденциальности судебного разбирательства".
"Этот арбитражный процесс является конфиденциальным, поэтому у нас нет возможности затрагивать конкретные аспекты, можем лишь сказать, что оспариваем эти утверждения в силу их необоснованности", — заявили газете в Интерполе.
Ранее сообщалось, что жена и двое детей экс-главы Интерпола получили политическое убежище во Франции 2 мая.
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня этого года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около двух миллионов долларов. Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.
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В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвэя в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в конце марта 2019 года сообщила, что после проведенного антикоррупционного расследования Мэн Хунвэя исключили из КПК и сняли со всех государственных постов, а материалы расследования комиссии в отношении бывшего чиновника переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
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