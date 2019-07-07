ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне предполагают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.

"Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко", - сказано в пресс-релизе.

Нападение произошло накануне поздно вечером к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании.