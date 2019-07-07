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РИА Новости

Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих

Вчера, 07:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Израильтяне предполагают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.
"Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко", - сказано в пресс-релизе.
Нападение произошло накануне поздно вечером к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании.
"Террорист и его отец были задержаны в этом районе на блок-посту силами Армии обороны Израиля по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности", - говорится в пресс-релизе.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
4 июля, 07:40
Глава Палестины считает, что "сделка века" провалится
20024131
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Западный берег реки ИорданПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Автомобильный террор известен в разных странах. Печально, что из-за экстремистской пропаганды насилия террористы подстрекаются на бандитские действия. Наверное, сейчас будут трусливо оправдываться "случайностью", чтобы избежать наказания.
7 июля, 07:49
ri.tank2016
3700002
Палестинский араб. Нет такого народа "палестинцы". И никогда не было такой страны "Палестина".Название Палестина было дано этой территории римлянами в 135 году н.э. после подавления востания иудеев против римлян. Ни арабами, ни тем более "палестинцами" даже не пахло. У так называемых "палестинцев" половины звуков в языке (арабском!) нет, чтобы выговорить название своей "родины". Не кажется это странным? Учите историю, иначе вам будут всякую охинею на уши вешать всякие проходимцы.
7 июля, 21:23
Andrey Ku ку
1800000
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