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РИА Новости
Культура

Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки

Вчера, 05:22
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© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевАмериканский певец Стиви Уандер на пресс-конференции по случаю его назначения посланником мира ООН
Американский певец Стиви Уандер на пресс-конференции по случаю его назначения посланником мира ООН
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ.
По данным издания, музыкант сообщил новость на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке. Он отметил, что до момента операции даст еще три концерта, после чего "уйдет на перерыв".
"Со мной все хорошо, со мной все хорошо", — заявил певец, отметив, что он уже нашел донора.
Уандер сообщил о предстоящей операции, чтобы предупредить появление слухов. Ранее газета Detroit Free Press сообщала со ссылкой на источники, близкие к Уандеру, что 69-летний певец борется с "серьезной, но поддающейся контролю" проблемой со здоровьем.
Стиви Уандер — американский музыкант, соул-певец, музыкальный продюсер и общественный деятель. Он страдает слепотой. Уандера называют одним из лучших музыкантов нашего времени. Он записал более 30 альбомов и получил 25 премий "Грэмми", при этом его 74 раза номинировали на эту награду.
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