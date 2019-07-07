Стиви Уандер прервет гастроли из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер на пресс-конференции по случаю его назначения посланником мира ООН

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет Американскому певцу Стиви Уандеру в сентябре предстоит операция по пересадке почки, из-за этого он прервет гастроли, пишет TMZ

По данным издания, музыкант сообщил новость на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке. Он отметил, что до момента операции даст еще три концерта, после чего "уйдет на перерыв".

"Со мной все хорошо, со мной все хорошо", — заявил певец, отметив, что он уже нашел донора.

Уандер сообщил о предстоящей операции, чтобы предупредить появление слухов. Ранее газета Detroit Free Press сообщала со ссылкой на источники, близкие к Уандеру, что 69-летний певец борется с "серьезной, но поддающейся контролю" проблемой со здоровьем.