Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте

ДАМАСК, 7 июл - РИА Новости. Жители населенного пункта Хамурия в Восточной Гуте (пригород Дамаска), пострадавшего от боевых действий, получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, сообщил журналистам представитель центра Сергей Малолетко.

"Сегодня центром по примирению враждующих сторон было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям населенного пункта Хамурия. В ходе акции будет выдано более двух тонн продовольственных пакетов, в состав которых входят наиболее важные продукты, такие как консервы мясные, рис, мука, сахар, чай. Помощь будет оказана по меньшей мере 500 семьям населенного пункта", - сказал он.

Населенный пункт Хамурия серьезно пострадал от боевых действий. Среди тех, кто получает гуманитарную помощь, больше всего женщин. Многие семьи потеряли кормильцев - одни погибли на войне, сражаясь на стороне правительственной армии или боевиков, другие отбывают срок в тюрьме.

"Мой муж и один из моих сыновей погибли, воюя с боевиками. К счастью, сейчас здесь, в Хамурии, все возвращается к мирной жизни. Я преподаватель в школе, в сентябре начну учить детей. Мы очень благодарны вам за продукты", - рассказала местная жительница Рах Бадра.

Ситуация в районе плачевная, люди отмечают, что только благодаря гуманитарным акциям руководства Сирии и российских военных они могут выживать. "У нас нет еды, единственное, за счет чего мы выживаем - продукты, которые привозите вы или сирийское правительство. Большинство населения Хамурии - это женщины и дети", - срываясь на эмоции, говорит Лина Махмуд Хасун.

Рядом с пунктом раздачи гуманитарной помощи российские военные врачи осматривают людей и выдают лекарства. Одной из первых на осмотр пришла Нур Сафая, которая находится на восьмом месяце беременности. Врачи, осмотрев девушку, сделали вывод, что беременность протекает нормально, разве что давление низкое - "105 на 70". Медики вручили девушке комплекс витаминов и минералов. "Все равно, кто родится, лишь бы здоровым был", - говорит Нур Сафая.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.