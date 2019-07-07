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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте

Вчера, 05:04
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 7 июл - РИА Новости. Жители населенного пункта Хамурия в Восточной Гуте (пригород Дамаска), пострадавшего от боевых действий, получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, сообщил журналистам представитель центра Сергей Малолетко.
"Сегодня центром по примирению враждующих сторон было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям населенного пункта Хамурия. В ходе акции будет выдано более двух тонн продовольственных пакетов, в состав которых входят наиболее важные продукты, такие как консервы мясные, рис, мука, сахар, чай. Помощь будет оказана по меньшей мере 500 семьям населенного пункта", - сказал он.
Населенный пункт Хамурия серьезно пострадал от боевых действий. Среди тех, кто получает гуманитарную помощь, больше всего женщин. Многие семьи потеряли кормильцев - одни погибли на войне, сражаясь на стороне правительственной армии или боевиков, другие отбывают срок в тюрьме.
"Мой муж и один из моих сыновей погибли, воюя с боевиками. К счастью, сейчас здесь, в Хамурии, все возвращается к мирной жизни. Я преподаватель в школе, в сентябре начну учить детей. Мы очень благодарны вам за продукты", - рассказала местная жительница Рах Бадра.
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Ситуация в районе плачевная, люди отмечают, что только благодаря гуманитарным акциям руководства Сирии и российских военных они могут выживать. "У нас нет еды, единственное, за счет чего мы выживаем - продукты, которые привозите вы или сирийское правительство. Большинство населения Хамурии - это женщины и дети", - срываясь на эмоции, говорит Лина Махмуд Хасун.
Рядом с пунктом раздачи гуманитарной помощи российские военные врачи осматривают людей и выдают лекарства. Одной из первых на осмотр пришла Нур Сафая, которая находится на восьмом месяце беременности. Врачи, осмотрев девушку, сделали вывод, что беременность протекает нормально, разве что давление низкое - "105 на 70". Медики вручили девушке комплекс витаминов и минералов. "Все равно, кто родится, лишь бы здоровым был", - говорит Нур Сафая.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВосточная ГутаЦентр по примирению в СирииСирияРоссияВ мире
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