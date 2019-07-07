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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Далай-лама и ученые обсудят внедрение в образование "воспитания сердца"

Вчера, 04:17
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
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ДХАРАМСАЛА (ИНДИЯ), 7 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама и инициативная группа ученых из России, Индии, Германии, Великобритании, Бразилии, Австралии и других стран обсудят 7-8 июля в индийской Дхарамсале перспективы внедрения в образовательные системы сострадания, справедливости, солидарности и других ценностей, важных для счастья личности и общества в целом.
"Моя надежда и желание в том, чтобы в один прекрасный день формальное образование стало обращать внимание на то, что я называю "воспитанием сердца". Так же, как мы считаем естественной необходимость овладения основными предметами обучения, я надеюсь, что придет время, когда мы сможем считать естественным, что дети будут изучать в рамках своей учебной программы необходимость внутренних ценностей: любви, сострадания, справедливости и прощения", - отмечает Далай-лама.
Поэтому не случайно первая международная конференция, посвященная масштабному проекту "Образование человека в 3-м тысячелетии", откроется в воскресенье в городе, где расположена резиденция всемирно известного духовного лидера и мыслителя, которому накануне исполнилось 84 года.
"Когда инициатива начала складываться между философами образования из разных стран (начиная с коллег из Бразилии, Финляндии, Индии и России), мы решились обратиться к Далай-ламе в небезосновательной надежде обрести в нем единомышленника, с уникальными по масштабности и последовательности идеями, и также, конечно, нравственного эксперта и нравственный авторитет. В дальнейшем в группу участников инициативы вошли коллеги уже из 20 стран, со всех континентов, и, предполагаю, доверие и уважение проекту следует объяснить в немалой степени его моральной поддержкой со стороны Далай-ламы", - рассказала РИА Новости координатор проекта Маргарита Кожевникова, заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
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"Куда идет человечество?"

Глобальная цель проекта, по словам Кожевниковой, – "повлиять на дальнейшее формирование образовательной политики в мире".
"Ведь мы на постиндустриальном этапе находимся, как определял это российский философ академик В.С. Степин, в точке перелома в развитии цивилизации, в которой встает вопрос: "Куда идет человечество?" И здесь выстраиваются несколько сценариев будущего, среди которых основными называют технократически-информационный, либо гуманистически-ноосферный. Повлиять – значит переосмыслить, глубоко понять, что именно мы делаем в образовании, куда с таким напряжением и скоростью движемся в настоящий момент и куда стремимся идти, по сути", - отметила координатор проекта.
По сути, инициативная группа ученых стремится выработать "глобальную декларацию об образовании", основанную на таких ценностях, как любовь, солидарность, забота, справедливость, сотрудничество, равенство и многообразие. В ней также будет критика современных тенденций, опасных для человечества.
"В то время как "свобода" рынка остается термином в теории неолиберализма, сам неолиберализм превратился в монополистический капитализм, приводящий к последствиям, которые, по мнению некоторых, вызывают "войну" как в сфере образования, так и в сфере демократии, где люди контролируются иллюзиями, а не освобождены посредством образования", - отмечено в описании проекта.
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Этапы и сроки

Двухдневная конференция в Дхарамсале – это только первый из трех этапов реализации проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии", рассчитанного на три года. И основная задача этой конференции – инициировать проведение через год большого Всемирного форума. "Прояснить основные направления и проблемные области для его программы, поднять ключевые вопросы для будущего обсуждения, подготовить стратегию дальнейшей работы по проекту, возможно, публикации, создание интернациональных исследовательских рабочих групп", - добавила Кожевникова.
Предполагается, что Всемирный форум пройдет в 2020 году и объединит уже сотни ученых и практиков в области образования со всех континентов планеты. Это будут философы, политики образования, педагогические мастерские, представляющие практический опыт специалистов всех уровней и форм в разных контекстах и культурах.
К 2021 году инициаторы проекта рассчитывают завершить третий этап. А именно – принять "Декларацию об образовании человека в 3-м тысячелетии" и руководство для педагогов, которые захотят участвовать в новой образовательной парадигме.
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Участники и организаторы конференции

В первой конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале принимают участие около 30 человек, в их числе 18 известных в своей области ученых - ключевых спикеров.
"Так, позитивный отклик начатой инициативе мы получили со стороны крупнейшего философа педагогической и культурной антропологии – Кристофа Вульфа (Германия), выдающихся деятелей и мыслителей образования Индии Минакши Гопинатх и Минакши Тхапан, признанного эксперта, автора важнейших работ по образовательной политике в мире Боба Лингарда (Австралия)", - сообщила Кожевникова. Она упомянула также "ведущего деятеля философии для детей Вальтера Кохана (Бразилия), лидера в философских исследованиях высшего образования Рональда Барнетта (Великобритания), всемирно известного психолога образования Ховарда Гарднера, президента общества философии образования стран Латинской Америки Ренато Хуарте (Мексика)" и других ученых.
Координатор проекта также отметила "очень заинтересованный отклик" российских коллег, с которыми ей доводилось обсуждать проект. В их числе - академики Российской Академии образования А.Г. Асмолов и А.П. Тряпицына. "Асмолов представил очень значимый интеллектуальный вклад в нашу первую конференцию, он до последнего момента планировал участвовать в ней, что, к сожалению, было воспрещено медиками по его состоянию здоровья", - добавила Кожевникова.
Среди участников руководящего комитета и организаторов конференции в Дхарамсале - Центральный университет штата Химачал-Прадеш (Индия), Центр изучения философии и детства Государственного университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), Педагогический факультет Университет Дикина (Австралия), Институт педагогики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Центр тибетской культуры и информации (Россия) и фонд "Сохраним Тибет" (Россия), а также расположенная в Дхарамсале Библиотека тибетских трудов и архивов, на территории которой и проводится конференция.
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